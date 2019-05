Тенис Безпощаден Вавринка чака Григор или Чилич 29 май 2019 | 18:46 - Обновена 0



Cristian Garin n’est pas parvenu à signer une 5e victoire consécutive sur un joueur du Top 30. Le champion 2015 @stanwawrinka n’a laissé aucune chance au Chilien, l’emportant en 3 sets 6-1, 6-4, 6-0.#RG19 pic.twitter.com/r3LIUDJOtx — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019 В същото време публиката в Париж зарадва ветеранът Никол Маю. Французинът надигра с 6:3, 6:3, 6:3 друг опитен тенисист - германеца Филип Колшрайбер. 37-годишният Маю ще се изправи в третия кръг срещу представител на Аржентина - победителя от мача между Леонардо Майер и Диего Шварцман.

Cette fois, il ne lui aura fallu que trois sets. @nmahut bat Philipp Kohlschreiber 6-3, 6-3, 6-3 et passe au 3e tour pour la première fois depuis 2015. #RG19 pic.twitter.com/vdyxU8YrZQ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019 Място в третия кръг си извоюва и норвежецът Каспер Рууд. Той, също малко неочаквано, не даде нито сет на поставения под №29 италианец Матео Беретини - 6:4, 7:5, 6:3. Следващият съперник на Рууд най-вероятно ще бъде рекордьорът по брой титли от “Големия шлем” Роджър Федере, ако швейцарецът се справи с “щастливия губещ” от квалификациите Оскар Оте (Германия). Шампионът от 2015 година Стан Вавринка се разправи с чилиеца Кристиан Гарин в мач от втория кръг на “Ролан Гарос”. Поставеният под №24 швейцарец победи неочаквано лесно правещия отличен сезон на клей южноамериканец с 6:1, 6:4, 6:0 след само 1 час и 40 минути игра. Вавринка не загуби ното един гейм на свой сервис, направи 7 аса и допусна 1 двойна грешка по пътя към победата, а в следващата фаза чака Григор Димитров или Марин Чилич, които продължават в момента мача помежду си.В същото време публиката в Париж зарадва ветеранът Никол Маю. Французинът надигра с 6:3, 6:3, 6:3 друг опитен тенисист - германеца Филип Колшрайбер. 37-годишният Маю ще се изправи в третия кръг срещу представител на Аржентина - победителя от мача между Леонардо Майер и Диего Шварцман.Място в третия кръг си извоюва и норвежецът Каспер Рууд. Той, също малко неочаквано, не даде нито сет на поставения под №29 италианец Матео Беретини - 6:4, 7:5, 6:3. Следващият съперник на Рууд най-вероятно ще бъде рекордьорът по брой титли от “Големия шлем” Роджър Федере, ако швейцарецът се справи с “щастливия губещ” от квалификациите Оскар Оте (Германия).

