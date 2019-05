Моторни спортове Роси е готов за специалния уикенд, който го очаква на "Муджело" 29 май 2019 | 17:54 0



'The Doctor' heads home to @MugelloCircuit @ValeYellow46 is one win away from 10 victories at the Italian circuit, can he clinch it this weekend? #ItalianGP | https://t.co/t4jXBO8FVl — MotoGP™ (@MotoGP) May 29, 2019 Валентино Роси е MotoGP пилотът, който има специална връзка с италианската писта "Муджело" и с десетките хиляди фенове на нея. Връзка, която създава единствена по рода си атмосфера. Седемте последователни победи на "Муджело" от 2002 до 2008 година доказаха Доктора като роден герой и го записаха в историята. Именно през 2008 година бе последният път, в който Роси се качи на най-високото стъпало на подиума там и този уикенд отново идва време за реванш. От 2008 година насам, Валентино спечели четири трети места, последното от които – преди 12 месеца, когато ветеранът от Тавулия стартира първи. A selection of Valentino Rossi's helmets at the #ItalianGP



Which one is your favourite?! pic.twitter.com/0DjlReayEB — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) May 29, 2019 "Радвам се, че е време за "Муджело". Това е специален уикенд и специално състезание за всички италианци. Атмосферата е фантастична", коментира Доктора, който се надява със своята Yamaha да скъси изоставането си от 23 точки от лидера в класирането Марк Маркес. "Това е едно от най-красивите трасета в календара. Много харесвам пистата, но ще бъде трудно, защото всеки е много бърз. Смятам, че ще сме по-бързи в сравнение с "Льо Ман", но също е вярно, че пистата има и много дълга права, което е минус за нас".

