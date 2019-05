Тенис Вторият германски квалификант взе 7 гейма на Надал в Париж 29 май 2019 | 15:52 - Обновена 0



11-кратният шампион Рафаел Надал даде седем гейма на втория пореден германски квалификант, срещу когото се изправи в началото на “Ролан Гарос”. Матадора срази с 6:1, 6:2, 6:4 Яник Маден на корт “Сюзан Ленглен” за 2 часа и 11 минути игра на второто по големина съоръжение. Организаторите странно решиха да поставят Надал не на централния корт, а вместо това там се подвизаваше французинът Жо-Вилфред Цонга срещу Кей Нишикори. .@RafaelNadal d. Maden 6-1, 6-2, 6-4



The books his spot in the third round at @rolandgarros. #RG19 pic.twitter.com/OV5IWrOqLR — ATP Tour (@ATP_Tour) May 29, 2019 Надал все още няма загубен сет на “Ролан Гарос” от 2016 година, а в първата седмица на турнира това не се е случвало от 2013-а. Давид Гофен ще бъде следващият противник на Краля на клея, след като по-рано през деня се справи с Миомир Кечманович с 6:2, 6:4, 6:3. Rafael Nadal has to work a bit more in the 3rd set, but easily beats Yannick Maden 6-1, 6-2, 6-4 to reach the 3rd round at #RG19.



He will face former top 10 David Goffin on Friday.



[getty] pic.twitter.com/oyke4YgDpI — Jos Morgado (@josemorgado) May 29, 2019 Германецът Яник Маден е 29-годишен и е 114-и в световната ранглиста на АТР, като за първи път в кариерата си играеше във втори кръг на турнир от “Големия шлем”. В предишния си двубой той имаше късмета да се падне с друг квалификант - Кимер Копежан - и го победи със 7:6, 7:5, 6:3. Това бе първият му двубой срещу тенисист от топ 5 и все пак оправда очакванията, че може да се мери с Рафа в кратки отрязъци от двубоя - най-вече в третия сет. R U T H L E S S R A F A



: @Eurosport_UK | @RafaelNadal | #RG19pic.twitter.com/T4ds3thgZ8 — ATP Tour (@ATP_Tour) May 29, 2019 Именно тогава за около 20-ина минути Маден демонстрира най-доброто, на което е способен, като успя да осъществи пробив срещу Краля на клея. Надал трябваше да прибягва до т.нар. “балонни” топки, за да убива ритъма на съперника си и това му вършеше работа на посрещане, защото скорострелно правеше пробиви. Вторият брейк в решителен момент за 5:4 бе осъществен в странни обстоятелства, защото Маден спря да играе и позволи форхенд на Рафа да се превърне в уинър. Германецът беше сигурен, че малко по-рано топка на съперника му е била в аут, но не спря да играе тогава, а чак два удара по-късно, и то след като бе вкарал чудесен защитен удар в ъгъла на полето за предимство и можеше да спечели разиграването. В крайна сметка Надал не допусна отпускане и приключи мача в своя полза, губейки общо само седем гейма.

