Над 2 млн. долара за победителя в Инди 500

The FINAL lap.@simonpagenaud is the 2019 #Indy500 WINNER! pic.twitter.com/xVHVBmIYjt — NBC Sports (@NBCSports) May 26, 2019 Французинът Симон Пажено успя да набере плодовете от дългогодишния си труд и се пребори за победата в "500-те мили на Индианаполис" на 26 май. Днес от американския автомобилен шампионат Индикар разкриха и каква ще бъде паричната награда за пилота на Team Penske. Триумфът на Пажено в 103-ото издание на Инди 500 ще му донесе 2 669 529 долара при общ награден фонд от 13 090 536 долара. Сумата, която Пажено ще получи, е по-голяма от тази за миналогодишния победител Уил Пауър, който бе награден с 2.5 млн. долара. This picture is everything.



Congratulations to @simonpagenaud and Norman. #Indy500 pic.twitter.com/sOrNTrjEhj — Race Of Champions (@RaceOfChampions) May 28, 2019 "Жил де Феран беше в сълзи и ме поздрави. Дарио Франчини тази сутрин ми изпрати съобщение "Добре дошъл в клуба". Невероятно е, че всички тези мъже, на които се възхищавам, сега ме поздравяват. Когато постигнеш мечтата си, е феноменално. Мястото е митично. Когато спечелиш на "Индианаполис", ти вече си част от история", коментира Пажено.

