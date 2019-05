Тенис Циципас преодоля корав боливиец и стигна 3-и кръг на "Ролан Гарос" 29 май 2019 | 15:15 - Обновена 0



Световният номер 6 Стефанос Циципас от третия си опит успя да се класира за третия кръг на “Ролан Гарос” (отпадане в първи кръг през 2017-а и във втори през 2018-а) след победа с 4:6, 6:0, 6:3, 7:5 над 25-годишния корав боливиец Уго Делиен. Uncharted Territory @StefTsitsipas reaches his first Roland-Garros 3R by outlasting Hugo Dellien 4-6 6-0 6-3 7-5.#RG19 pic.twitter.com/OHeZe1Usi5 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019 Делиен бе сред потенциално неудобните съперници за фаворитите и поставените тенисисти преди началото на “Ролан Гарос”, защото е сред т.нар. “специалисти” на клей. Той демонстрира прогрес през 2019-а, след като допреди тази година нямаше победа в Световния тур на АТР. В Женева, Сао Пауло и Рио де Жанейро обаче той все пак стигна четвъртфиналите, като миналата седмица даде сериозен отпор на Александър Зверев в швейцарския град. Stefanos Tsitsipas comes back from 2-4 down in the 4th set to beat Hugo Dellien 4-6, 6-0, 6-3, 7-5 and reach the 3rd round at #RolandGarros for the first time. Big test



[getty] pic.twitter.com/J6CnRBTI0P — Jos Morgado (@josemorgado) May 29, 2019 Делиен допринесе за това двубоят с Циципас да се превърне в един от най-интересните през деля в Париж, като спечели първия сет и се възползва от моментите, в които гъркът не се представяше на особено високо ниво. Вторият и третият сет обаче бяха доста по-убедителни за Циципас, който даде общо само три гейма на противника си, експлоатирайки бекхенд страната му систематично. Finishing In Four



@StefTsitsipas recovers from a set down to beat Hugo Dellien 4-6, 6-0, 6-3, 7-5. #RG19 pic.twitter.com/3eRc5ucu3D — ATP Tour (@ATP_Tour) May 29, 2019 Четвъртият сет можеше да се развие по съвсем различен начин, защото рано-рано Делиен взе аванс с пробив, но Циципас се постара да го заличи, отново благодарение на тактика да притиска бекхенда на боливиеца. Също така на свой сервис световният номер 6 успешно упражянваше стратегия сервис-мрежа, като в крайна сметка на посрещане успя да спечели мача с четвъртия си мачбол. Делиен все пак остава в историята като единствения боливиец във втори кръг на “Голям шлем” в дебюта си на най-високото стъпало в тениса. Циципас ще се изправи срещу Филип Краинович и Роберто Карбайес Баена. По-рано през деня човекът с най-голям брой победи на клей - 21 - през 2019 година Гуидо Пея донякъде изненадващо бе елиминиран от представителя на домакините Корентен Муте с 3:6, 1:6, 6:2, 5:7.

