Мугуруса, Стивънс и Свитолина продължават напред в Париж

.@GarbiMuguruza ne perd pas de temps.



L’ex No.1 mondiale est la première à se qualifier pour le 3e tour de Roland-Garros grâce à une victoire sur Johanna Larsson 6-4, 6-1. #RG19 pic.twitter.com/18LuHsP6Uf — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019 В третия кръг Мугуруса ще се изправи срещу поставената под №9 украинка Елина Свитолина, която днес трябваше да играе със сънародничката си Катерина Козлова, но последната не излезе на корта поради контузия. Свитолина е спечелила последните си три мача с Мугуруса и има общо 5 победи от 8 двубоя срещу испанката.

La reine des tie-breaks @SloaneStephens remporte son 11e jeu décisif de l’année pour éliminer Sara Sorribes Tormo 6-1, 7-6(3) et valider son billet pour le 3e tour.#RG19 pic.twitter.com/AyQbef43cE — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2019 Междувременно място в третия кръг на турнира в Париж си осигури и миналогодишната финалистка Слоун Стивънс. Поставената под №7 американка се справи с испанката Сара Сорибес Тормо с 6:1, 7:6 (3). Втория кръг преодоля и рускинята Вероника Кудерметова, която елиминира на старта бившата №1 в света Каролин Вожняцки (Дания). Днес Кудерметова надделя над Зарина Дияс (Казахстан) със 7:5, 6:1. Напред продължава и №20 в схемата Елизе Мертенс. Белгийката се справи с лекота с участващата с “уайлд кард” 16-годишна французойка Диан Пари с 6:1, 6:3. Шампионката от 2016 година Гарбинье Мугуруса се класира за третия кръг на тазгодишното издание на “Ролан Гарос”. 25-годишната испанка се справи лесно със съпротивата на шведката Йохана Ларсон и я победи с 6:4, 6:1 само за 64 минути. Един-единствен пробив в петия гейм бе достатъчен на бившата №1 в света, за да вземе първия сет, а във втория поставената под №19 испанка поведе с 4:0 и силите на съперничката й стигнаха само за гейм.В третия кръг Мугуруса ще се изправи срещу поставената под №9 украинка Елина Свитолина, която днес трябваше да играе със сънародничката си Катерина Козлова, но последната не излезе на корта поради контузия. Свитолина е спечелила последните си три мача с Мугуруса и има общо 5 победи от 8 двубоя срещу испанката.Междувременно място в третия кръг на турнира в Париж си осигури и миналогодишната финалистка Слоун Стивънс. Поставената под №7 американка се справи с испанката Сара Сорибес Тормо с 6:1, 7:6 (3). Втория кръг преодоля и рускинята Вероника Кудерметова, която елиминира на старта бившата №1 в света Каролин Вожняцки (Дания). Днес Кудерметова надделя над Зарина Дияс (Казахстан) със 7:5, 6:1. Напред продължава и №20 в схемата Елизе Мертенс. Белгийката се справи с лекота с участващата с “уайлд кард” 16-годишна французойка Диан Пари с 6:1, 6:3.

