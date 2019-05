Световен футбол 19-годишен талант раздразни Неймар (видео) 29 май 2019 | 13:12 - Обновена 0



копирано







До началото на турнира Копа Америка обаче остават само три седмици. Петкратните световни шампиони, които са домакини, са в Група “А” заедно с отборите на Боливия, Перу и Венецуела. Първият им мач е на 14 юни срещу Боливия. Бразилия - осемкратен победител в Копа Америка, не успя да премине груповата фаза през 2016 година.

FECHA AS PERNAS, NEY!



Durante o treinamento da Seleção, Weverton, que atua nas categorias de base do @Cruzeiro, deu essa caneta em Neymar, que acabou apelando para a falta. O garoto é abusado! pic.twitter.com/9U6ve8y2B8 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) May 28, 2019 27-годишният Неймар бе извън строя за около три месеца по-рано през сезона заради травма в крака. През сезон 2018/2019 той записа 23 гола и 13 асистенции в 28 мача за 27-годишният Неймар бе извън строя за около три месеца по-рано през сезона заради травма в крака. През сезон 2018/2019 той записа 23 гола и 13 асистенции в 28 мача за Пари Сен Жермен във всички турнири. Neymar just touched down at the Brazil Copa training Center in his new 13 million Euro helicopter.



Kinda sums him up perfectly... pic.twitter.com/9U18SyvEil — totalBarça (@totalBarca) May 28, 2019 В същото време от тренировката на Бразилия се появи и любопитно кратко видео, показващо детинската реакция на Неймар, след като бе финтиран от 19-годишния Уевертон, който провря топката между краката на появилия се в тренировъчния център в Бразилия в струващ 13 милиона евро хеликоптер Ней. Това не се хареса на звездата на ПСЖ и той свали тийнейджъра на земята. В същото време от тренировката на Бразилия се появи и любопитно кратко видео, показващо детинската реакция на Неймар, след като бе финтиран от 19-годишния Уевертон, който провря топката между краката на появилия се в тренировъчния център в Бразилия в струващ 13 милиона евро хеликоптер Ней. Това не се хареса на звездата на ПСЖ и той свали тийнейджъра на земята. От Бразилската футболна федерация потвърдиха за контузията на звездата Неймар и уточниха, че става дума за “дискомфорт” в лявото коляно, който нападателят е изпитал по време на тренировка на “Селесао”. Неймар, който съвсем наскоро бе сменен от Даниел Алвеш като капитан на “златистите”, ще бъде наблюдаван внимателно от медицнския екип на Бразилия, но по всичко личи, че травмата му е по-скоро лека.До началото на турнира Копа Америка обаче остават само три седмици. Петкратните световни шампиони, които са домакини, са в Група “А” заедно с отборите на Боливия, Перу и Венецуела. Първият им мач е на 14 юни срещу Боливия. Бразилия - осемкратен победител в Копа Америка, не успя да премине груповата фаза през 2016 година.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 10098 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1