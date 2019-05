Американски футбол Булдозерите организират благотворителен турнир по флаг футбол 29 май 2019 | 12:57 0



За втора поредна година Софийските Булдозери организират благотворителен турнир по флаг футбол. Надпреварата „Flag for Charity” ще се проведе на 8 юни на комплекс „Академика”, като ще участват девет отбора, разпределени в три групи. Жребият прати в група „А” домакините Булдозери в компанията на Ястребите и Дарк Найтс. В група „В” са Уайт Найтс, Мечешката чета и румънския Букурещ . В група „С” попаднаха младежкия отбор на София Беърс, Елдър Грифинс и третата формация на Найтс – Алтернативните. Мачовете стартират в 14.00 ч. Регламентът предвижда мачове „всеки срещу всеки” като победителите в групите и отборът с най-добри показатели измежду заелите второ място продължават на полуфинал. Наред със състезателния елемент „Flag for Charity” има и благотворителна мисия. Събраните средства от такси за участие, както и на място по време на турнира на 8 юни, ще бъдат дарени на фондация „Дечица”. Наред със състезателния елемент „Flag for Charity” има и благотворителна мисия. Събраните средства от такси за участие, както и на място по време на турнира на 8 юни, ще бъдат дарени на фондация „Дечица”. 0



