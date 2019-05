Тенис Вавринка: Пазя си шампионската "пижама" 28 май 2019 | 21:33 - Обновена 0



Попитан дали си е закачил панталонките на стената, той отговори: "Не, още не. Може би, един ден, когато спра да играя".



"Вие не ги харесвахте, докато не спечелих "Ролан Гарос". Затова станаха известни", допълни той с усмивка.



Awkward moment ... when they ask you if all the food is for you ! ‍‍ #food #diner #idontshare #joke #sharingiscaring @mamie @jeanimbert pic.twitter.com/z8RuAkzqdg — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) May 26, 2019

Вавринка е потенциален съперник на Григор Димитров в третия кръг на Откритото първенство на Франция, но и двамата трябва да преодолеят второто си препятствие, като българинът се изправя срещу Марин Чилич утре.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

