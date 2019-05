Тенис Колебливо начало за шампионката 28 май 2019 | 21:17 - Обновена 0



Халеп поведе 6:2 в първата част, но австралийката я изненада и успя да вземе втория сет. След това обаче Симона вдигна нивото и пое контрола върху мача, като загуби само един гейм в третата част. Румънката завърши мача с 19 печеливши удара.



Super Simo!@Simona_Halep starts her #RG19 campaign with a spirited win over Tomljanovic 6-2 3-6 6-1.#RG19 pic.twitter.com/kVuO4R92QB — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2019

Южени Бушар напусна турнира след първия си мач. Канадката се завърна на корта след двумесечно отсъствие поради контузия, но отстъпи с 2:6, 2:6 на Леся Цуренко от Украйна. Бившата номер 5 в света успя да направи само седем печеливши удара в двубоя, който приключи за 65 минути.



OVER AND OUT: Eugenie Bouchard eliminated by Lesia Tsurenko of Ukraine, 2-6, 2-6, in the first round of the #FrenchOpen.



Bianca Andreescu is the only Canadian remaining in the #FrenchOpen field.



MORE: https://t.co/FO7R46RDOc pic.twitter.com/jIcL3jmJ9N — TSN (@TSN_Sports) May 28, 2019

Поставената под номер 11 Арина Сабаленка имаше труден първи сет срещу Доминика Цибулкова, но след като го взе, стигна до успех със 7:5, 6:1. Във втоия кръг тенисистката от Беларус ще се изправи срещу 17-годишната Аманда Анисимова, която я победи в третия кръг на Откритото първенство на Австралия.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

