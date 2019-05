Тенис Дел Потро: Целта ми е втората част от сезона 28 май 2019 | 20:58 0



"Започнах колебливо заради времето и неговата игра. Никога преди не сме играли помежду си и ми трябваше време, за да усетя стила му. Във втория сет поех контрола и започнах да се чувствам по-добре", сподели Дел Потро след мача.



Въпреки доброто представяне аржентинецът продължава да е умерен оптимист, като си е поставил за цел да бъде във върхова форма за "Уимбълдън" и US Open. "В двубоя срещу Джокович изненадах себе си и феновете на тениса. Беше страхотен мач, на много високо ниво. В момента играя добре, но основната ми цел си оставя възстановяването на коляното. Искам да съм на 100% във втората част от сезона", коментира Делпо.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

