Япония удари Турция в Анкара (видео)

Завършилият десети в миналогодишното издание на Лигата на нациите при жените отбор на Япония сътвори първата за седмицата изненада. Волейболистките от страната на изгряващото слънце надиграха категорично сребърния медалист Турция с 3:0 (25:23, 25:22, 25:14) в среща от група 6, изиграна в столицата Анкара. Втори съдия на мача бе българинът Добромир Добрев.

Най-полезна за азиатския тим бе Ай Курого с 20 точки (1 ас, 1 блокада), Юки Иши завърши с 14 точки (1 ас, 4 блокади). За домакините от южната ни съседка Зехра Гюнеш се отчете със 17 точки (3 блокади).

Японксите волейболистки заемат осмото място в класирането с 6 точки (2 победи, 2 загуби), момичетата на Джовани Гуидети са втори с 9 точки (3 успеха, 1 поражение).

Утре (29 май) Турция се изправя срещу Германия, а Япония - срещу Русия.