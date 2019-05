Тенис Джейми Мъри и Бруно Соареш прекратяват тандема си 28 май 2019 | 19:05 0



Бившата първа ракета в ранглистата на двойки Джейми Мъри взе решение да прекрати играта си в дует с бразилеца Бруно Соареш, съобщи Match Tie Break. Това свое решение Мъри е обосновал със слабите игри на тандема в последно време. Така Откритото първенство на Франция ще стане последния турнир, в който Джейми и Бруно играят заедно. E chega ao fim uma das melhores parcerias dos últimos anos.



Bruno Soares e Jamie Murray conquistaram seus maiores títulos juntos. Foram 143 vitórias e 10 troféus, incluindo Australian Open e US Open.



Thank you, @jamie_murray! Wishing you all the best. ♥ pic.twitter.com/ydOtDw9HjA — Aliny Calejon (@alcalejon) May 28, 2019 През 2016 г. те бяха втора двойка в света и завоюваха титлите на US Open и Australian Open. Всичко в актива си имат 10 трофея. В моментаСоареш е седма ракета в класацията на двойки, а Мъри – осма. 37-годишният бразилец е уверил британеца, че приема с разбиране това негово решение и приятелските отношения между тенисистите няма да пострадат. TennisKafe.com

