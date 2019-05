Тенис Осака направи обрат след 0:6 на “Ролан Гарос” 28 май 2019 | 18:59 0



Световната номер 1 и шампионка от US Open и Australian Open Наоми Осака направи странен обрат в първия кръг на “Ролан Гарос”, след като загуби първия сет срещу Ана Каролина Шмиедлова с 0:6, но после спечели със 7:6(4), 6:1 и се класира за втория кръг след 120 минути игра на централния корт “Филип Шатрие”. Осака се опитва да стане първата тенисистка след Серина Уилямс, която държи едновременно титлите от “Големия шлем” в Ню Йорк, Мелбърн и Париж - великата американка го направи през 2015 година. Японката обаче никога не е прескачала третия кръг на “Ролан Гарос” и в първия сет срещу Шмиедлова изобщо не приличаше на топ тенисистка. Safe and sound.@Naomi_Osaka_ escapes with the win 0-6 7-6(4) 6-1 over Schmiedlova.#RG19 pic.twitter.com/4XsGl3X21S — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2019 Все пак, тя продължи с агресивното си поведение на корта и поизчисти играта си, а пък словачката не можа да поддържа високо ниво на отигравания за повече от един час. Осака приключи мача с 36 печеливши удара и 38 непредизвикани грешки, а съотношението на тези показатели на Шмиедлова бе 9-13. Следващата опонентка на Осака в “Ролан Гарос” ще бъде Виктория Азаренка, която по-рано през деня елиминира шампионката от 2017 година Альона Остапенко с 6:4, 7:6(4). В първия сет на този двубой двукратната носителка на титли от “Шлема” само веднъж спечели сервис-гейма си, но пък латвийката не го направи нито веднъж. Осака е в серия от 15 победи на турнири от "Големия шлем".

