Чех: В Арсенал няма достатъчно напрежение

“Ще прозвучи странно, но мисля, че като цяло в Арсенал няма достатъчно напрежение. Арсен е истински джентълмен. Колкото и да мрази да губи, той си остава джентълмен. Ако загубиш, победиш, загубиш, победиш, един вид той продължава напред. Това е нещо, което не съм преживявал преди. В Челси , когато завършвахме наравно, беше като погребение в съблекалнята, беше толкова зле. Ако направихме реми срещу голям отбор у дома, положението беше: “О, не, невъзможно е, че не победихме у дома”. Тези думи идваха отвсякъде: играчите, треньорът. От самото начало напрежението беше там във всеки мач. Petr Cech: “It will sound strange but I think generally at Arsenal, there is not enough pressure. At Chelsea, at the times when we drew, it felt like a funeral in the dressing room. It was so bad. Since the start when I was there, the pressure was there every game.” [Standard] pic.twitter.com/CUuAbpcE1X — afcstuff (@afcstuff) May 28, 2019 Усещам, че когато трябва, Арсенал бие. Отиваш в Атина в последния мач от груповата фаза на Шампионската лига (през 2015 г. - б.р.) и трябва да биеш с 2:0, а го правиш с 3:0. Без значение къде, ние бием, защото този огън беше точно зад нас и трябваше наистина да спечелим. Напрежението ни буташе напред. Напълно съм несъгласен с хората, които казват: “Когато има напрежение, вие не печелите”. Не, аз смятам, че губим точки, когато няма достатъчно напрежение. Spoken to Petr Cech a lot down the years but this might be his frankest interview yet. “Generally at Arsenal, there is not enough pressure... At Chelsea, the times when we drew, it felt like a funeral in the dressing room.” Exclusive: https://t.co/FZX1KANByx — James Olley (@JamesOlley) May 28, 2019 Така че гостувахме на Вратарят на Арсенал Петер Чех смята, че напрежението кара тима да побеждава, докато при негова липса “артилеристите” губят своите мачове. Ветеранът сочи като причина за неговата недостатъчност джентълменството на бившия мениджър Арсен Венгер.Така че гостувахме на Евертън (32-ия кръг - б.р.). Знаеш, че спечелиш ли, ставаш трети, загубиш ли, оставаш четвърти. Загубихме (0:1). Срещу Уулвърхамптън беше същата ситуация (1:3 в 35-ия - б.р.). Винаги имаше спокойствие, “не е такова бедствие” . Може би трябва да създаваме повече напрежение върху всички, защото това би накарало хората да мислят повече. Гостувахме на Наполи в Лига Европа и всеки казваше: “О, вие не ставате като гости, а те са брилиантни у дома”. Бихме с 2:0, а след това си мислиш: “Как си обясняваш това?” Ако си под напрежение и не можеш да се справиш, губиш мача. Но ние не паднахме, защото напрежението беше толкова високо. Знаеш, че загубиш ли, ти си аут. Падаш с 1:3 като гост на Рен и трябва да биеш у дома - правиш го. Полуфиналът? Бихме, така че примерите са налице”, коментира Чех пред “Ивнинг стандарт”.

