Карлович заби 35 аса и пречупи Лопес в исторически мач

Освен това хърватинът стана първият тенисист от 27 години насам, който на 40 години играе в турнир от "Шлема". През 1992 американецът Джими Конърс участва на US Open на 40-годишна възраст. Карлович е и най-възрастният тенисист на "Ролан Гарос" след покойния унгарец Ищван Гуляш, който през 1973 участва на турнира в Париж като 41-годишен.

Испанецът направи 14 аса, но Карлович заби цели 35, като допусна и 7 двойни грешки. 211-сантиметровият хърватин Иво Карлович победи испанския левичар Фелисиано Лопес в исторически мач от първия кръг на “Ролан Гарос”. Карлович спечели със 7:6 (4), 7:5, 6:7 (7), 7:5, а двубоят е специален, тъй като комбинираната възраст на двамата играчи (77) е рекордна за турнира от “Големия шлем” в Париж в “Оупън ерата”. Карлович е на 40 години, а Лопес е на 37.Освен това хърватинът стана първият тенисист от 27 години насам, който на 40 години играе в турнир от “Шлема”. През 1992 американецът Джими Конърс участва на US Open на 40-годишна възраст. Карлович е и най-възрастният тенисист на “Ролан Гарос” след покойния унгарец Ищван Гуляш, който през 1973 участва на турнира в Париж като 41-годишен.В четвъртата част Лопес водеше с 5:2 и изглеждаше, че петият сет е почти неизбежен, но Карлович направи обрат и с 5 поредни гейма пречупи противника си. Трябва да се отбележи и това, че Карлович имаше 2 мачбола още в тайбрека на третата част, но испанецът успя да вкара мача в четвърти сет.Испанецът направи 14 аса, но Карлович заби цели 35, като допусна и 7 двойни грешки.

