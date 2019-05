Тенис Азаренка се справи с бившата шампионка Остапенко 28 май 2019 | 17:23 - Обновена 0



Двете тенисистки направиха луд мач, който ще се запомни с това, че в първия сет само в един от десетте гейма нямаше пробив. Единственият гейм без пробив бе деветият. Във втората част пробивите бяха 4 и сетът в крайна сметка трябваше да се реши с тайбрек. Представителката на Беларус Азаренка го спечели със 7:4 точки и взе победата с първия си мачбол, след като и в него имаше 6 мини-пробива.

Vika-tory!@vika7 ousts former Champion Ostapenko 6-4 7-6(4) to reach the second round.#RG19 pic.twitter.com/8CT2Fu67Vx — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2019 В допълнение към това Остапенко, която през 2017 година спечели “Ролан Гарос”, направи 17 двойни и общо 60 непредизвикани грешки.



Във втория кръг Азаренка най-вероятно ще има още по-тежка задача, тъй като ще трябва да се изправи срещу световната №1 и победителка в последните два турнира от “Големия шлем” Наоми Осака, ако японката спечели днес мача си с 90-ата в ранглистата на ATP словачка Анна Каролина Шмиедлова.



Междувременно първия кръг преодоля една от надеждите на Франция за силно класиране при дамите Каролин Гарсия. Поставената под №24 Гарсия се наложи с 6:2, 6:4 над германката Мона Бартел.



17-годишната американка Аманда Анисимова даде само 4 гейма на участващата с “уайлд кард” французойка Хармони Тан (6:3, 6:1), а победи записаха още полякинята Магда Линете, олимпийската шампионка от Рио 2016 Моника Пуиг (Пуерто Рико), румънката Ирина Камелия Бегу, чехкинята Каролина Мучова, японката Куруми Нара и рускинята Анна Билинкова.

