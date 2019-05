Франция Официално: новата ера в Марсилия започна 28 май 2019 | 17:13 - Обновена 0



Our new era has begun.



André Villas-Boas is an Olympien.

André Villas-Boas is the Boss.



#WelcomeAVB | #OMnationpic.twitter.com/5uTm7xUmGg — Olympique Marseille (@OM_English) May 28, 2019

Той заменя



Марсилия отдавна не е покорявал върха във френското първенство, като за последно триумфира с титлата преди 9 години. За последно през сезон 2012/13 пък ОМ се нареди на втора позиция и беше някакъв конкурент за първото място. През 2012-а година пък беше завоювана най-скорошната Купа на Лигата, а повечето фенове са забравили последната спечелена Купа на Франция - от 1989 г.







В щаба на Вилаш-Боаш влиза бившият защитник на



Считаният преди време за наследник на Жозе Моуриньо специалист беше без работа от ноември 2017 г., когато напусна китайския Шанхай СИПГ. След това той се пусна в Рали Дакар 2018, където обаче катастрофира и трябваше да се оттегли. Загубилият славата си тим на Олимпик ( Марсилия ) обяви привличането на Андре Вилаш-Боаш за старши треньор. Португалският специалист се обвърза с клуба за следващите два сезона, а според неофициалната информация ще получава по 7,2 млн. евро на година. От клуба представиха назначението с определението "Новата ни ера започва".Той заменя Руди Гарсия , който подаде оставка след края на изминалата кампания.Марсилия отдавна не е покорявал върха във френското първенство, като за последно триумфира с титлата преди 9 години. За последно през сезон 2012/13 пък ОМ се нареди на втора позиция и беше някакъв конкурент за първото място. През 2012-а година пък беше завоювана най-скорошната Купа на Лигата, а повечето фенове са забравили последната спечелена Купа на Франция - от 1989 г.В щаба на Вилаш-Боаш влиза бившият защитник на Челси Рикардо Карвальо.Считаният преди време за наследник на Жозе Моуриньо специалист беше без работа от ноември 2017 г., когато напусна китайския Шанхай СИПГ. След това той се пусна в Рали Дакар 2018, където обаче катастрофира и трябваше да се оттегли.

