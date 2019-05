Тенис Зверев изстрада класирането си за втори кръг на “Ролан Гарос” 28 май 2019 | 16:36 - Обновена 0



Шампионът от Финалите на АТР 2018 Александър Зверев се класира изстрадано за втория кръг на “Ролан Гарос”, след като се нуждаеше от петсетова победа срещу Джон Милман, за да го елиминира - 7:6(4), 6:3, 2:6, 6:7(5), 6:3 за общо 4 часа и 11 минути игра. Alexander Zverev's last four matches.

Geneva QF - def. Hugo Dellien 7-5, 3-6, 6-3

Geneva SF - def. Federico Delbonis 7-5, 6-7(6), 6-3

Geneva Final - def. Nicolas Jarry 6-3, 3-6, 7-6(8) #RolandGarros R128 - def. John Millman 7-6(4), 6-3, 2-6, 6-7(5), 6-3 pic.twitter.com/BK5WMHqKSY — Tennis Memes (@ATPWTAMemes) May 28, 2019 Както се случва през цялата година до момента, така и сега германецът не можа да поддържа добро ниво в продължение на дори един сет, като постоянно трябваше да се справя с нерви и грешни отигравания. Той направи цели 73 грешки срещу 57 печеливши удара, а съперникът му сбърка 46 пъти и реализира 25 уинъра. Въпреки броя на уинърите си, Зверев бе прекалено пасивен в разиграванията и обикновено стоеше на близо два метра зад основната линия. What a way to start your #RG19...



Alex Zverev takes out a sprited John Millman 7-6(4) 6-3 2-6 6-7(5) 6-3 in a match lasting just over 4 hours.#RG19 pic.twitter.com/48VtoEIAl4 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2019 Зверев имаше преднина от два пробива в първия сет, но не можа да го затвори чисто и допусна връщането им, като впоследствие надделя в тайбрека. Германецът се облагодетелства от по-колебливото представяне на Милман във втория сет, като то му позволи сравнително по-лесно да спечели втората част. Дори при положение че водеше с два сета, Зверев не беше постоянен и редуваше грешки от форхенд и бекхенд, като Милман определено държеше да се надиграва от задната страна на ракетата си по диагоналите с германеца. Повечкото грешки на Зверев в третия сет му попречиха да спечели повече от два гейма, а в четвъртия Милман заигра значително по-изчистено и го спечели с тайбрек. Alexander Zverev is going to a fifth set...



He seems pretty happy about it #RG19 pic.twitter.com/9O6kSjtUId — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 28, 2019 В крайна сметка един късен пробив в равностойния пети сет даде нужния аванс на Зверев и той успя да приключи мача в своя полза и да избегне унижението от обрат след 2:0 сета аванс. За германеца изобщо не е новост да играе петсетов двубой в първата седмица на турнир от “Големия шлем”, като обикновено не стига до втората половина на тези турнири. Най-доброто му класиране е четвъртфинал именно на “Ролан Гарос” миналата година. Следващият противник на Зверев ще бъде квалификанта Микаел Имер, който спечели с 6:0, 6:3, 7:6(5) срещу словенеца Блаз Рола, също преминал квалификациите.

