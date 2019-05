Бокс Усик ще дебютира в тежка категория през септември 28 май 2019 | 16:12 - Обновена 0



Олександър Усик ще дебютира в тежка категория през септември. След като първо отложи мача си от май за август, сега стана ясно, че и срещата с Карлос Такам ще трябва да се забави. Това съобщи промоутърът на украинеца – Еди Хърн. Бившият хегемон в полутежка категория (16-0, 12 нокаута) е контузил своята ръка и това е продиктувало решението. Така мачът на Девин Хейни и Антонио Моран ще остане главен за боксовата галавечер в Мериленд. Ukraine's Oleksandr Usyk to fight in September – mediahttps://t.co/onbvV2WDG5 pic.twitter.com/3hsDNmarlh — UNIAN.info (@UnianInfo) May 28, 2019 Все още от лагера на Такам не са разкрили дали са съгласни срещата да бъде отложена. Дългото чакане може да ги откаже, но ако парите от битката са добри – ще ги гледаме един срещу друг през септември. boec.bg

