Шампионска Лига Матип: Би било глупаво да имаме повече напрежение от необходимото 28 май 2019 | 15:54 - Обновена 0



LIVE with Matip and Wijnaldum to preview Saturday's Champions League final against Tottenham... https://t.co/x1dcVcpuzz — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2019 “Боби е много важен. Пресира отпред, а ние просто се опитваме да го следваме. Когато разполагаме с топката, той е като допълнителен халф. Той е наистина важен и в двете насоки. Лично аз не изпитвам напрежение. За мен това е просто възможност да спечеля титла. Трябва да се уверим, че сме готови да победим. Засега всичко върви добре, всички са спокойни. Не мисля за фаворити. Всички ни смятат за такива, защото завършихме над тях в първенството и ги бихме два пъти там, но вторият мач срещу тях беше доста труден. Ако се сравнят двата тима, мисля че шансовете са 50:50. Имахме добра тренировъчна седмица в Испания. Беше по-трудна, защото почивахме в предишната. Беше като малка предсезонна подготовка”, заяви Вайналдум. “Мисля, че ние просто трябва да се насладим на този шанс да спечелим титлата и да направим всичко, за да победим. Почивката между мачовете е същата и за опонента ни. Краката ни са свежи, тренираме много добре и сме готови. Вирджил Ван Дайк повлия много в защита, но като цяло доста се подобрихме като състав. Започва се отпред - Роберто Фирмино е първият защитник, а Алисон - последният. Знам, че това е един от най-големите мачове, но съм добре. Това са двубоите, които като дете винаги искаш да играеш. Би било глупаво да имаме повече напрежение от необходимото. Ще се опитаме да се поучим от опита ни в Киев и да направим този финал по-добър”, коментира Матип на пресконференцията преди мача.“Боби е много важен. Пресира отпред, а ние просто се опитваме да го следваме. Когато разполагаме с топката, той е като допълнителен халф. Той е наистина важен и в двете насоки. Лично аз не изпитвам напрежение. За мен това е просто възможност да спечеля титла. Трябва да се уверим, че сме готови да победим. Засега всичко върви добре, всички са спокойни. Не мисля за фаворити. Всички ни смятат за такива, защото завършихме над тях в първенството и ги бихме два пъти там, но вторият мач срещу тях беше доста труден. Ако се сравнят двата тима, мисля че шансовете са 50:50. Имахме добра тренировъчна седмица в Испания. Беше по-трудна, защото почивахме в предишната. Беше като малка предсезонна подготовка”, заяви Вайналдум. Според играчите на Ливърпул Жоржиньо Вайналдум тимът просто трябва да се наслади на възможността да спечели трофея в Шампионската лига в съботния финал срещу Тотнъм

