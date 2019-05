Моторни спортове Мик Шумахер за инцидента в Монако: Беше ход "сега или никога" 28 май 2019 | 15:54 - Обновена 0



копирано





"Състезанието е специално. Ние нямахме най-добрия старт, но в крайна сметка аз съм доволен от представянето ни като отбор и автомобил. Когато настигнах Татяна, след като сложих нови гуми, бях с може би две сек по-бърз и знаех, че трябва да мина напред. В сектора, в който я настигнах, тя се движеше доста бавно и аз си казах "сега или никога". След това състезанието нямаше как да завърши добре. Със сигурност, това не бе състезанието, което очаквахме, но това е Монако. Наистина много специално трасе", сподели Мик, който стартира четвърти. RED FLAG



There was chaos in the first Monaco GP F2 race after Mick Schumacher blocked the track after coming together with Tatiana Calderon!



Read all about it: https://t.co/agUzO7Chn0 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 24, 2019 Мик Шумахер коментира катастрофата си с Татяна Калдерон на уличното състезание от Формула 2 в Монако през уикенда като ход "сега или никога". Инцидентът между двамата се случи в 19-ата от общо 41 обиколки и наложи появата на червен флаг, тъй като пистата бе блокирана. След паузата Мик успя да рестартира, но с две наказания завърши 12-и."Състезанието е специално. Ние нямахме най-добрия старт, но в крайна сметка аз съм доволен от представянето ни като отбор и автомобил. Когато настигнах Татяна, след като сложих нови гуми, бях с може би две сек по-бърз и знаех, че трябва да мина напред. В сектора, в който я настигнах, тя се движеше доста бавно и аз си казах "сега или никога". След това състезанието нямаше как да завърши добре. Със сигурност, това не бе състезанието, което очаквахме, но това е Монако. Наистина много специално трасе", сподели Мик, който стартира четвърти. Калдерон, която е единствената жена на стартовата решетка, стартира от 19-о място и финишира последна, с изоставане от две обиколки заради щетите по автомобила си. Тя вярва, че ако не бе удара с Шумахер, е можела да завърши 12-а. "Ако трябва да бъда честна, не вярвах, че Мик ще опита да мине пред мен точно там. Усетих докосване отзад и се завъртях. Нямаше какво да се направи".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 522

1