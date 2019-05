Световен футбол Чави Ернандес тръгна по дългия път към "Камп Ноу" 28 май 2019 | 15:48 - Обновена 0



По-рано през месеца легендата на

Xavi Hernandez officially played his last game of professional football today pic.twitter.com/emLnqXdrEA — = (@TheSporTalk) May 20, 2019

Чави записа 767 мача за Барса в рамките на 16 сезона, вдигайки 25 трофея - в това число 4 от Шампионската лига и 8 от Примера дивисион. За Ал Сад Ернандес игра в 115 двубоя. Именитият бивш испански национал Чави Ернандес постави началото на кариерата си на старши-треньор. Днес той беше назначен за наставник на катарския Ал Сад, за когото играеше досега. 39-годишният маестро приключи с активния футбол и влиза в треньорската професия.По-рано през месеца легендата на Барселона призна, че иска един ден да води каталунския гранд. За начало обаче той планира да натрупа опит в Катар и евентуално на други места.Чави записа 767 мача за Барса в рамките на 16 сезона, вдигайки 25 трофея - в това число 4 от Шампионската лига и 8 от Примера дивисион. За Ал Сад Ернандес игра в 115 двубоя.

