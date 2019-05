Англия Марсело Биелса остава начело на Лийдс 28 май 2019 | 15:18 0



Аржентинският мениджър Марсело Биелса ще продължи да води Лийдс Юнайтед и през следващия сезон, след като договорът му с клуба от Чемпиъншип бе удължен за още един сезон. | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season — Leeds United (@LUFC) May 28, 2019 Лийдс пропусна възможността да се върне във Висшата лига на Англия, след като загуби с 3:4 в плейофите от Дарби Каунти. През редовния сезон тимът завърши на трето място, макар почти до края на кампанията да се движеше на позиция за директна промоция в елита. В треньорската си кариера 63-годишният Биелса е водил националните отбори на Аржентина и Чили, испанските Еспаньол и Атлетик Билбао, френските Лил и Олимпик Марсилия и италианският Лацио. 0



