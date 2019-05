Тенис Карлос Моя пред Sportal.bg: Не съм сигурен доколко Григор е отдаден на тениса 28 май 2019 | 15:11 0









"Познавам Григор, но не знам как тренира. Той е страхотен човек. Не знам колко е голяма страстта му, колко е отдаден на тениса, сподели Моя пред Sportal.bg. - Много е талантлив и може да бъде в топ 10 със сигурност, но не знам психологически в какво състояние е. Чух, че има и физически проблеми."



Рафаел Надал нямаше особени проблеми на старта на любимия си турнир и загуби само шест гейма в мача си срещу квалификанта от Германия Яник Ханфман. Преди да пристигне в Париж той спечели титлата в Рим, но преди това загуби три поредни полуфинала. Колкото и нетипично е за хората да виждат загуби на Надал на клей, самият играч обясняваше, че всичко е под контрол.



Според Моя обаче нещата тези загуби са довели до колебания в щаба на Рафа: "Отвътре нещата не изглеждаха добре, ако бъда честен. Но това е Рафа. Трябва да вярваш, че ще се върне, че ще намери начин да се бори и да обърне нещата."



Let's do this, again ... Rafa and Carlos Moya during his first practice #RG19 (Photo Corinne Dubreuil / FFT) pic.twitter.com/7XO4dLxroX — Lucia (@luciahoff) May 23, 2019

"Победата на финала в Рим срещу топ играч, като Джокович, беше страхотна. Успехът срещу Новак даде допълнителна увереност на Рафа и сега нещата са различни", допълни Карлос.



Шампионът от "Ролан Гарос" 1998 разкри, че по време на турнир от Големия шлем се опитват да правят стратегия за целия турнир, а не само да мислят мач за мач.



"Трябва да победиш седем тенисисти, за да спечелиш турнир от Шлема. Знаем, че ще е трудно, но Рафа го е правил 11 пъти, играе добре. Не приемаме нищо за даденост. Опитваме се да пестим енергия, опитваме се да прекараме колкото е възможно по-малко време на корта, но това е маратон. Ако имаш проблеми в началото, не се знае какво ще се случи в края. Да се надяваме, че ще постига трисетови победи", коментира още Моя.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

