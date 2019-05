Тенис Андрееску спечели първия си мач на клей, Касаткина без проблеми в Париж 28 май 2019 | 15:06 - Обновена 0



Бианка Андрееску спечели лудия сблъсък с Мари Божкова в първия си мач на клей за сезона. 18-годишната канадка оцеля в тричасовата драма след 5-7 6-4 6-4 и стартира кампанията си на Ролан Гарос с успех. Sembra Hitchcock, ma è il Roland Garros: Marie Bouzková attaccata dagli uccelli sul campo #RG19 | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/hoi8YxcXOB — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 27, 2019 В двубоя видяхме цели 40 брейкбола, а младата шампионка от Индиън Уелс записа по близо 60 уинъра и непредизвикани грешки. В двубоя видяхме цели 40 брейкбола, а младата шампионка от Индиън Уелс записа по близо 60 уинъра и непредизвикани грешки. Bianca battling!



In her first match since March, Bianca Andreescu shaking off the rust and forcing a deciding set against Marie Bouzkova



We’ll have to wait until tomorrow for the conclusion however as play has been suspended due to darkness (9:23 pm local) pic.twitter.com/udl9ADSejK — Mark Masters (@markhmasters) May 27, 2019 В следващия кръг Андрееску ще срещне София Кенин. Друга представителка на новото поколение, Дария Касаткина, бе далеч по-убедителна в представянето си. Рускинята се наложи с категоричното 6-2 6-3 над Жасмин Паолини за малко над час и също продължава към втори кръг. Там тя ще срещне Моника Пуиг, която отстрани Кирстен Флипкенс с 6-1 7-5. TennisKafe.com

