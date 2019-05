Бокс Антъни Джошуа иска да преговаря лично с Дионтей Уайлдър за мач помежду им 28 май 2019 | 14:58 - Обновена 0



Световният шампион по боксe готов да се бие сдо края на годината, за да излъчат "краля в тежката категория". Това каза британецът, който се готви за първия си мач в САЩ, който ще се проведе през уикенда. Джошуа държи четири от титлите в тежката категория – Международната боксова федерация (IBF), Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова организация (IBO) и Световната боксова организация (WBO), а последният и най-ценен пояс на Световния боксов съвет (WBC) е притежание на Уайлдър. Ако се проведе мач между двамата световни шампиони, за пръв път от 2000 г. ще има абсолютен световен шампион, който да обедини всички пояси. За евентуална среща Джошуа – Уайлдър се говори от години, но всеки път преговорите пропадат. Британецът предложи двамата да седнат на една маса и да се разберат. "Досега винаги се преговаря от щабове или чрез писма и официална кореспонденция. Смятам, че трябва да ни сложат на една маса, за да изчистим всичко. Готов съм да преговарям лице в лице с него", каза Джошуа. Video: Anthony Joshua Eager To Make a Statement in U.S. Debut https://t.co/cdDEGbAE31 pic.twitter.com/r4PPtxpQW2 — BoxingScene.com (@boxingscene) May 28, 2019 Двамата световни шампиони се срещнаха за пръв път преди 10 дни, когато Уайлдър нокаутира още в първия рунд Доминик Бризийл в Ню Йорк. Джошуа също има мач срещу Бризийл, като го нокаутира в седмия рунд през 2016 г. През уикенда 29-годишният британец ще се изправи срещу американския боксьор от мексикански произход Анди Руис (32-1 21 KO), като залага и четирите си пояса. Съперникът на Джошуа беше сменен, след като Джарел Милър беше уличен в употреба на допинг. Двубоят е първи за Джошуа в САЩ и ще се проведе в легендарната "Медисън скуер гардън" в Ню Йорк. Уайлдър няма да присъства на мача. "Постоянно ме питат дали съм готов за такъв мач и отговарям положително. Дори и да има забавяне и да не се срещнем през тази година, не се притеснявам. Знам, че колкото повече време минава, толкова по-силен ставам", каза още Джошуа. Британецът е непобеден на професионалния ринг, като има 22 победи. От тях 21 дойдоха с нокаут, а единственият му мач, продължил пълните 12 рунда, беше срещу Джоузеф Паркър на 31 март 2018 г., когато Джошуа обедини четири от поясите, спечелвайки титлата на WBO. Video: Hearn Talks Joshua-Ruiz, Deontay Wilder, Fury, More https://t.co/Db8UwvfaGf pic.twitter.com/dvv8jtK5PV — BoxingScene.com (@boxingscene) May 28, 2019 dnevnik.bg

