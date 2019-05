Тенис Карлос Моя: Последните седмици бяха най-тежките, откакто работя с Рафа 28 май 2019 | 14:24 0



Треньорът на Рафаел Надал - Карлос Моя - призна, че последните седмици са били най-тежките за него и екипа му, откакто работи съвместно с Матадора. “Без съмнение, това са най-тежките ми дни, откакто работя с Рафа. Всичко започна в началото на годината, когато трябваше да се откажем от турнира в Акапулко, защото той беше контузен. Дните след това не бяха никак леки, защото на него му беше трудно да приеме, че не може да играе - знаете колко е надъхан по принцип. Възстановяването не става от днес за утре, а най-важният момент беше, когато се отказахме от мача с Федерер на Индиън Уелс и се прибрахме в Майорка. Самото възстановяване от контузията в коляното не беше проблем, но възвръщането на физическата форма и психологическата стабилизация бяха мнгоо по-трудни. Let's do this, again ... Rafa and Carlos Moya during his first practice #RG19 (Photo Corinne Dubreuil / FFT) pic.twitter.com/7XO4dLxroX — Lucia (@luciahoff) May 23, 2019 Бях изненадан, че спечели три мача в Монте Карло, защото пристигна много неподготвен и в неправилно състояние на ума. В началото на сезона на клей той имаше много проблеми на корта - физически не беше на високо ниво и не удряше топката с нужната сила. Правеше повече грешки от обикновено, тичаше по-малко и се настройваше по-бавно за ударите. Не му работеше и удара от средата на корта, с който спираше движението напред на опонентите си. Първият мач в Барселона беше трагедия, никога не съм виждал Рафа такъв на корта. Наведена глава и липса на мотивация. Нямаше желание за игра, трябваше да го надъхваме сериозно, а това е много нетипично, особено на турнир на клей в Испания. Всеки топ тенисист минава през такива трудни периоди и има нужда от повечко подкрепа, отколкото обикновено. Сега вече е съвсем различно, защото формата му се покачва прогресивно от началото на сезона на клей досега. В предишни години обикновено стартира силно сезона на клей, след което има спад и се покачва отново в Париж. Преди месец изглеждаше малко вероятно да спечели “Ролан Гарос”, но сега е сред фаворитите, защото се подобрява постоянно”, коментира Моя пред сайта на АТР.

