Моторни спортове Вижте къде да очакваме изпреварванията на "Муджело" този уикенд 28 май 2019 | 14:18 - Обновена 0



копирано



Where can we expect the key overtaking moves to take place at Mugello?



Here are the places to watch out for in our Overtaking Hotspots! #ItalianGP pic.twitter.com/X41dqmCDdi — MotoGP™ (@MotoGP) May 28, 2019 Шестият кръг от календара на MotoGP за сезон 2019 има честта да се проведе на зрелищното италианско трасе "Муджело", където феновете на легендата Валентино Роси ще изживеят най-големия си празник, виждайки своя идол да твори на трасето на живо. С дължина от 5.245 км, шест леви и девет десни завои, ключовите места за изпреварване на пистата са три. Първата опасна зона се намира на правата и първия завой от трасето. Именно там Маверик Винялес с Yamaha направи успешна маневра миналата година спрямо французина Йоан Зарко, който тогава караше сателитна Yamaha. Вторият момент, в който ще бъде приковано вниманието, е на шестия и седмия завой, където Доктора се е изявявал неведнъж през годините. Третата интересна зона се намира на десетия завой, когато се променя височината в трасето и където Валентино миналата година се справи с талантливия пилот на Suzuki Алекс Ринс.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 118

1