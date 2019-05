Анди Руис се бил с полицаи като дете

Претендентът за световната титла по бокс за професионалисти в тежка категория Анди Руис – младши, е влизал в улична схватка с полицаи като малък. Нокаутьорът е бил на 11 години, когато се е счепкал с ченгетата. За случката разказа самият той. В събота вечер мексиканецът ще се бие с Антъни Джошуа в „Медисън Скуеър Гардън“.

Andy Ruiz Jr has called on Anthony Joshua to “sign your portion” of a deal to fight on June 1st. The Mexican-American is 32-1 having lost a close majority decision to Joseph Parker for the vacant WBO title in New Zealand two years ago.