Вожняцки обясни защо е загубила след 6:0 в първия сет

Каролин Вожняцки отстъпи на Вероника Кудерметова с 0-6 6-3 6-3 в първия кръг на Ролан Гарос, което прибави още едно разочарование към списъка с такива за годината. Датчанката страда от ревматоиден артрит, но се оказа, че това не е била единствената причина за непълноценното състояние в Париж: „Напоследък се чувствах по-добре, а в такива случаи действам, както преди – работя здраво всеки ден. Проблемът в последно време е друг, не е свързан по никакъв начин с артрита – прасецът ме боли. Понякога просто атлетите нямаме късмет. Нараняваш се, контузваш се и се опитваш да намериш начин да преминеш през това. Сега прасецът ми е наред, което е позитивно. Със сигурност ще се прибера и ще започна просто да тренирам, да работя здраво и да се подготвям за сезона на трева. Годината не е много добра за мен засега. Ще опитам да променя това с усърдна работа. В момента няма какво много да сторя за тези първи шест месеца от годината. Имах някои седмици, в които се чувствах много добре и някои, в които бях болна или контузена.“ Another day, another upset!



Veronika Kudermetova fights back to topple Wozniacki 0-6 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/zvqNgUn5YJ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019 Относно самият двубой, бившата №1 сподели: „Мисля, че играх много добре в първия сет. Бях агресивна, представих се по начина, по който искаш. След това тя започна да има много късмет от началото на втората част и се възползва от възможностите, които се откриха пред нея. В края загубих се разконцентрирах малко и направих някои непредизвикани грешки, които принципно не допускам – това бе много разочароващо. Това е положението. Не успях да се подготвя много добре за турнира, което също бе разочароващо. Сега обаче няма какво да направя по въпроса. Имах травма в прасеца, така че не можех да тренирам няколко седмици, изиграх първите си точки преди броени дни и се насочих насам.“ TennisKafe.com

