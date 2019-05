Моторни спортове "Кими Ринг" е почти готова, вижте докъде стигна конструкцията на пистата 28 май 2019 | 12:28 - Обновена 0



За направата на пистата във Финландия са използвани най-нови технологии и иновации, които да повишат ефективността и производителността с по-малко въглеродни емисии. Асфалтирането трябва да приключи до няколко седмици. #MotoGP's newest addition to the calendar progresses further



The low carbon emission work continues with great efficiency



NEWS | https://t.co/pJaDxTrE1t — MotoGP™ (@MotoGP) May 27, 2019 Най-новата дестинация на MotoGP - "Кими Ринг" е почти готова, съобщават от мотоциклетния шампионат. Трасето ще посрещне заводските отбори за двудневен тест в кралския клас на мотоциклетизма на 19 и 20 август и билетите за зрителите вече са пуснати в продажба. Работата по трасето върви с пълна сила, като в същото време довършителните дейности по нея са максимално екологични.За направата на пистата във Финландия са използвани най-нови технологии и иновации, които да повишат ефективността и производителността с по-малко въглеродни емисии. Асфалтирането трябва да приключи до няколко седмици. Всеки конструктор от най-високия клас на мотоциклетния шампионат ще бъде представен от поне един пилот по време на теста, а данните на всички отбори ще бъдат достъпни до абсолютно всички тимове и в трите класа, тъй като следващата година "Кими Ринг" ще дебютира в календара на MotoGP. #MotoGP El KymiRing será el primer circuito bajo en CO2 https://t.co/D4Oj6YKX4y pic.twitter.com/O5nlILytMW — Motor y Racing (@motoryracing) May 27, 2019 В началото на 2019 година бяха пуснати слухове, че Финландия проучва и възможността за домакинство във Формула 1 с "Кими Ринг". Финландия и Нова Зеландия са единствените две страни, които са имали световни шампиони във Ф1, но никога не са били домакини на състезание. "Кими Ринг" e с дължина около 4.6 км и се намира на 160 км от столицата Хелзинки.

