Испания Испанският футбол се тресе! Извършват се масови арести заради уреждане на мачове 28 май 2019 | 11:56 - Обновена 0



копирано





Задържани са играчите

Reports are emerging in Spain of several arrests in a wide-ranging investigation into alleged match-fixing during the 2016-17 and 2017-18 seasons in Primera and Segunda with players from both divisions and the president of Huesca Agustín Lasaosa implicated in the case. pic.twitter.com/QCS5Rhfi9v — RUZINDANA JUNIOR (@RuzindanaJunior) May 28, 2019

Все още няма официална информация от прокуратурата, но според медиите става дума за разследване на извършени незаконни дейности през сезон 2016/17 и 2017/18 г.



Тази сутрин испанската полиция извърши няколко ареста на бивши и настоящи футболисти от Примера и Сегунда дивисион като част от акция за борба с нелегални залози и пране на пари. В арестите са попаднали футболисти на Валядолид , Депортиво (Ла Коруня) и вероятно на Хетафе . Отделно са претърсени офисите на тима на Уеска . Като лидери на организираната престъпна мрежа са посочени президентът на Уеска Агустин Ласаоса, главният лекар на клуба Хуан Карлос Галиндо и бившият защитник на Реал Мадрид Раул Браво, който преди време прекрати кариерата си.Задържани са играчите Борха Фернандес от Валядолид, Иниго Лопес от Ла Коруня и бившият нападател и юноша на Реал Мадрид Карлос Аранда, който също вече не играе. Появи се информация за арест и на Самуел Саис от Хетафе, който е преотстъпен от Лийдс . Cadena COPE обаче твърди, че Саис не е задържан, а единствено е разпитван.Все още няма официална информация от прокуратурата, но според медиите става дума за разследване на извършени незаконни дейности през сезон 2016/17 и 2017/18 г.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 16270 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2