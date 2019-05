Англия Азар: Би било добре да приключа с Челси с титла 28 май 2019 | 11:52 0



Еден Азар заяви, че победа над Арсенал във финала на Лига Европа в Баку утре би била прекрасен край на кариерата му в Челси. Белгийският национал има договор с лондончани за още един сезон, но почти сигурно ще напусне "Стамфорд Бридж" в посока Реал Мадрид през лятото. "Това би било добре, би било хубаво да приключа с титла. Ако това е последният ми мач за клуба, надявам се да завърши с трофей", каза Азар. "На финал сме в Европейски клубен турнир, така че за мен, за клуба, за мениджъра, за феновете ни, това е нещо важно. Когато си на финал, няма значение дали е Шампионска лига, Лига Европа или купата на Лигата, просто искаш да спечелиш, искаш да вдигнеш трофея и да го отпразнуваш след това", допълни той. Eden Hazard has his time at Stamford Bridge.



But what is your favourite Hazard moment, Chelsea fans? pic.twitter.com/PSbFt2YY2F — Goal (@goal) May 27, 2019 Азар има две титли, една Купа на ФА, една Купа на Лигата, както и трофей от Лига Европа, след като премина в Челси от Лил през 2012 година. Той помогна на Челси да завърши на трето място сезона във Висшата лига с 16 гола и 15 асистенции. "В този момент не мога да коментирам нищо конкретно по въпроса за бъдещето ми. Всичко зависи от клуба. Старая се да не мисля за това, както правих през целия сезон, в който смятам, че играх доста добре. Мисля само за футбол. След финала ще видим какво ще стане", каза още Азар.

