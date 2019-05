ММА Дилън Данис се снима с Дрейк - да се готви за проклятието 27 май 2019 | 20:37 0



Съотборникът на Конър Макгрегър – Дилън Данис, направи фундаментална грешка и позира за снимка с рап изпълнителя Дрейк. Явно специалистът в смесените бойни изкуства не е запознат с „проклятието“. Става въпрос за интернет мит, който тръгна първо от футбола, а след това се пренесе и в другите спортове. Канадският певец първо качи свои снимки в мрежата със състезател на Пари Сен Жермен. Дни по-късно френският гранд претърпя сериозно унижение и изненадващо бе бит на свой терен от намиращия се в дупка Манчестър Юнайтед… след победа с 2:0 в Англия. All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season — AS Roma English (@ASRomaEN) April 15, 2019 Пиер Емерик Обамеянг бе заснет с Дрейк, а след това неговият Арсенал загуби у дома от Евертън. Отново тази пролет – Пол Погба се усмихваше широко до рапъра, а след това „червените дяволи“ отпаднаха изненадващо от Уулвс. Нещастието застигна и хегемона Манчестър Сити. Заради фотоса на Серхио Агуеро „гражданите“ се сбогуваха с мечтите си за Шампионска лига. Манията навлезе и в другите спортове – Мейпъл лийвс отпадна от плейофите в хокея. Стигна се до там, че италианският Рома забрани на футболистите си да се снимат с Дрейк. @Drake @DillonDanis pic.twitter.com/qLAls3hxJU — Bellator MMA (@BellatorMMA) May 27, 2019 В интерес на истината – на снимката Данис изглежда в опиянено състояние. Най-вероятно не осъзнава с кого точно е застанал за снимка. Певецът пък позира небрежно с клечка за зъби в устата си. Предстои да разберем дали боецът ще е поредният потърпевш, а нищо чудно да загуби още при следващата си поява в клетката. boec.bg 0



