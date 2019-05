Франция Виейра: Ако някой ден поема Арсенал, ще заведа Венгер на вечеря 27 май 2019 | 20:21 - Обновена 0



“Наистина съм привилегирован, че работих под ръководството на Арсен, като неговите думи са голямо ласкателство. Ако някой ден водя Арсенал, ще го заведа на вечеря и ще платя сметката! Не го каза, за да ме постави под напрежение. Просто е приятно, че човекът, прекарал над 20 години там, смята, че имам качествата да водя голям клуб като Арсенал. Още в "If I manage Arsenal one day I will take him for dinner and I will pay the bill!



- Patrick Vieira on Arsene Wenger. pic.twitter.com/Hhu4dyaGFV — DailyAFC™ (@DailyAFC) May 27, 2019 Имам ясна представа какво искам да постигна и ще се опитам да взема правилното решение, за да стигна до върха. Не искам да бързам до там, но бих искал някой ден да съм наставник на някой от отборите, за които играх в Италия или Англия. Когато има такова вълнуващо първенство като английското, винаги искаш да си замесен. Но не определям точен момент във времето за това, защото работата ми ще реши дали го заслужавам или не. Това ще определи дали заслужавам подобна работа”, заяви Виейра пред Press Association Sport. Наставникът на Ница Патрик Виейра изрази признателност към бившия си мениджър в Арсенал Арсен Венгер, който наскоро го похвали и заяви, че някой ден французинът ще поеме и “артилеристите”.“Наистина съм привилегирован, че работих под ръководството на Арсен, като неговите думи са голямо ласкателство. Ако някой ден водя Арсенал, ще го заведа на вечеря и ще платя сметката! Не го каза, за да ме постави под напрежение. Просто е приятно, че човекът, прекарал над 20 години там, смята, че имам качествата да водя голям клуб като Арсенал. Още в Манчестър Сити имах ясна представа за моята следваща стъпка. Да премина от Сити в Ню Йорк в МЛС и след това да се върна във френското първенство, беше правилното решение.Имам ясна представа какво искам да постигна и ще се опитам да взема правилното решение, за да стигна до върха. Не искам да бързам до там, но бих искал някой ден да съм наставник на някой от отборите, за които играх в Италия или Англия. Когато има такова вълнуващо първенство като английското, винаги искаш да си замесен. Но не определям точен момент във времето за това, защото работата ми ще реши дали го заслужавам или не. Това ще определи дали заслужавам подобна работа”, заяви Виейра пред Press Association Sport.

