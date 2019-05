Тенис Летящ старт за Джокович в преследване на историята 27 май 2019 | 18:55 - Обновена 0



Degree earned: Doctorate in Grand Slam ‍@DjokerNole records his 22nd consecutive Grand Slam match win after overpowering Hubert Hurkacz 6-4 6-2 6-2.#RG19 pic.twitter.com/RHElM3Nmk1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019 Джокович спечели днес 22-ия си пореден мач в турнирите от "Големия шлем". Ако спечели "Ролан Гарос", сърбинът ще е шампион едновременно и на четирите елитни турнира, като ще запази и шансове за календарния "Голям шлем". Водачът в ранглистата на ATP Новак Джокович преодоля с лекота първия кръг на Откритото първенство на Франция. Сърбинът надигра с 6:4, 6:2, 6:2 поляка Хуберт Хуркач. Във втория кръг шампионът от 2016 година ще играе с швейцареца Хенри Лааксонен, който срази по-рано днес с 6:1, 6:0, 7:6 (4) испанския квалификант Педро Мартинес.Джокович спечели днес 22-ия си пореден мач в турнирите от "Големия шлем". Ако спечели "Ролан Гарос", сърбинът ще е шампион едновременно и на четирите елитни турнира, като ще запази и шансове за календарния "Голям шлем". La magie Djoko



La première tête d’affiche fait du bon boulot aujourd’hui en éliminant Hubert Hurkacz 6-4, 6-2, 6-2 en 1h 36 minutes.



Rdv au 2e tour #RG19 pic.twitter.com/yKNv212eXS — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019 В първия сет Джокович реализира пробив още в първия гейм в мача и това се оказа напълно достатъчно на сърбина, за да вземе първата част. Във втория сет лидерът в световната ранглиста спечели подаването на съперника си в третия гейм, а малко след това направи нов пробив за 4:1. В следващия гейм 32-годишният Ноле допусна първия си пробив на тазгодишния “Ролан Гарос”, но веднага последва рибрейк и в крайна сметка Джокович взе сета с 6:2. В третия сет Джокович спечели подаването на 44-ия в ранглистата поляк още в самото начало, а в седмия гейм реализира още един пробив и малко след това затвори мача в своя полза. Back in the groove.@stanwawrinka returns to Roland-Garros with a win, taking out Kovalik 6-1 6-7(3) 6-2 6-3.#RG19 pic.twitter.com/3WX2UqYsw7 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019

Междувременно шампионът от 2015 година Стан Вавринка загуби сет, но не допусна изненада и победи с 6:1, 6:7 (3), 6:2, 6:3 словака Йозеф Ковалик. В следващата фаза 34-годишният швейцарец ще има за съперник чилиеца Кристиан Гарин, който надви 211-сантиметровия американски гигант Рейли Опелка със 7:6 (0), 7:5, 7:6 (7).



