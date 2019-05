Англия Барселона отхвърли оферта на Уест Хам за Андре Гомеш 27 май 2019 | 17:11 - Обновена 0



Барселона отказа оферта на Уест Хам за Андре Гомеш, съобщава "Скай Спортс". West Ham have had an £18m bid for midfielder Andre Gomes rejected by Barcelona, Sky Sports News understands. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 27, 2019 "Чуковете" са предложили 18 милиона лири за правата на халфа на "синьо-червените", който изкара последния сезон в Евертън, с бонуси за още 7 милиона, което може да покачи общата сделка до 25 милиона, но предложението е било отхвърлено. Гомеш премина в Барселона от Валенсия през 2016 година, но не успя да се наложи в титулярния състав на каталунците. Две години по-късно беше преотстъпен в Евертън, където се представи силно, изигра 29 мача и привлече вниманието на някои английски клубове. 0



