Надал даде само 6 гейма на първия си съперник на "Ролан Гарос"

Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал започна очаквано убедително кампанията си за 12-а “Купа на мускетарите” от “Ролан Гарос”. Краля на клея разнищи с 6:2, 6:1, 6:3 квалификанта Яник Ханфман за 1 час и 59 минути игра на централния корт в Париж.

Another day, another Roland-Garros win @RafaelNadal cruises past Yannick Hanfmann 6-2 6-1 6-3 to reach the second round.#RG19 pic.twitter.com/hiiYCBXBYO