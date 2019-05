Германия Румениге: Да купим и да продадем Хамес? Ние не сме трафиканти на хора 27 май 2019 | 16:18 - Обновена 0



“Не, това не е в стила на Байерн. Изобщо не искаме да трафикираме хора, за да спечелим нещо от тази история. Байерн никога не го е правил преди. Ще се съберем следващата седмица, за да вземем решение, като ще сложим всички опции на масата. Той е суперзвезда и разбира се, че иска да играе редовно. Нека не забравяме, че през последните седмици беше контузен. Ще направим избор, съгласуван с него. Мога да ви го обещая”, отговори Румениге. Rummenigge on whether Bayern could buy James permanently before reselling him: "No, that's not the style of Bayern. We don't want to do any human trafficking to earn anything from this story. Bayern has never done this before." pic.twitter.com/TUE50IzuK8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 27, 2019 Изпълнителният директор на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге беше попитан дали клубът възнамерява да активира откупната клауза от 42 млн. евро на Хамес Родригес , за да го продаде веднага за по-висока сума.“Не, това не е в стила на Байерн. Изобщо не искаме да трафикираме хора, за да спечелим нещо от тази история. Байерн никога не го е правил преди. Ще се съберем следващата седмица, за да вземем решение, като ще сложим всички опции на масата. Той е суперзвезда и разбира се, че иска да играе редовно. Нека не забравяме, че през последните седмици беше контузен. Ще направим избор, съгласуван с него. Мога да ви го обещая”, отговори Румениге.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

