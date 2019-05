Хари Кейн се готви да играе във финала на Шампионската лига

Голмайсторът на Тотнъм Хари Кейн се готви усилено да бъде в оптимална форма за финала на Шампионската лига срещу Ливърпул на 1 юни в Мадрид. Кейн е възстановен от травмата на глезена, която получи на 9 април при победата с 1:0 срещу Манчестър Сити в първия четвъртфинал от турнира, но оттогава не е играл.

JERMAINE JENAS: Tottenham should play Harry Kane for 30 minutes and use Harry Winks to close down Roberto Firmino while Liverpool's full backs will be crucial | @jjenas8 https://t.co/ou5aNkocsN pic.twitter.com/Ofkofn9CRs