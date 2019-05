ММА Страхотна битка се готви за UFC Fight Night 155 27 май 2019 | 15:44 0



На страхотна битка в категория перо ще станем свидетели на събитието UFC Fight Night 155, което ще се проведе на 13 юли в Сакраменто. Мирсад Бектич ще се бие срещу Джош Емет. Бектич е с рекорд 13-1 в ММА и успя да спечели 6 от 7-те си битки в клетката. През 2017 година той загуби за първи път в кариерата си от Дарън Елкинс, който го нокаутира в третия рунд. I can confirm that Josh Emmett (@JoshEmmettUFC) is slated to face Mirsad Bektic (@MirsadBekticMMA) at #UFCSacramento (July 13th) First reported by @mma_kings #UFC #MMA pic.twitter.com/McNZA6PjKv — Farah Hannoun (@Farah_Hannoun) May 26, 2019 Към днешна дата Мирсад е в серия от 2 поредни победи и в последната си битка успя да победи с решение Рикардо Ламас през юни миналата година. Емет от своя страна беше аут от клетката цяла година, след като загуби по брутален начин от Джереми Стивънс и трябваше да се лекува. Той обаче се завърна с гръм и трясък през март с нокаут над Майкъл Джонсън в третия рунд в битка, която губеше по точки. mma.bg

