Новото BMW Серия-1 е готово, но е на предно

"С новото BMW Серия 1 започва ново летоброене" - мек увод от страна на BMW за представянето на новата единичка. Третото поколение на успешния премиум компактен модел за пръв път ползва модерната архитектура на BMW с предно задвижване. Спортно, красиво, сигурно и висококачествено, със свеж дизайн и най-модерна свързаност, това е новото BMW Серия 1. Модерното окачване и иновативните технологии, както и интеграцията на всички важни за динамиката на управлението компоненти и контролни системи осигуряват на BMW Серия 1 осезаемо повишение на пъргавината – както с новото предно задвижване, така и с интелигентното задвижване на четирите колела BMW xDrive. Решаващо в случая е това, че при петгодишното разработване на новото Серия 1 от BMW са ползвали целия опит, натрупан от групата през последните години с технологията на предното задвижване при други модели. Третото поколение на BMW Серия 1 ще бъде представено за пръв път в рамките на новата платформа за презентации BMW Group #NEXTGen от 25 до 27 юни в BMW Welt в Мюнхен. Премиерата на изложение на новото BMW Серия 1 ще бъде на международното автомобилно изложение IAA във Франкфурт на Майн през септември 2019 година. Въвеждането по пазарите на целия свят стартира на 28 септември 2019 година. Благодарение на модерната архитектура на BMW с предно задвижване BMW Серия 1, от което вече са произведени над 1,3 млн. екземпляра и което е особено популярно в Европа, ще предлага в третото си поколение значително повече място при почти идентични размери. Това ще е особено осезаемо за пътниците на задната седалка и позволява и по-голяма вместимост на багажника. Новото BMW Серия 1, което ще се предлага само с 5 врати, е дълго 4 319 мм – или 5 мм по-малко от предшественика. Широчината ме (1 799 мм) е увеличена с 34 мм спрямо предишния модел, а височината (1 434 мм) – с 13 мм. Междуосието вече е 2 670 мм, или с 20 мм по-късо от моделите от второ поколение. Ново лице с увеличена BMW бъбрековидна радиаторна решетка Още в предната си част BMW Серия 1 ярко демонстрира новото си лице и интерпретираните по нов начин икони на BMW. Характерната бъбрековидна радиаторна решетка на BMW е по-голяма, значително по-представителна и за пръв път при това моделно семейство е оформена като съединен по средата елемент. Спортният върхов модел BMW M135i xDrive (среден разход на гориво: 7,1 – 6,8 л/100 км; СО2 емисии (комбинирани): 162 – 155 г/км) се отличава с впечатляваща, вдъхновена от моторните спортове Mesh бъбрековидна радиаторна решетка с триизмерно оформена мрежа вместо класическите пластини. Фаровете вече са разположени под наклон и придават на автомобила свежо, младежко излъчване. Визията на опционалните Full LED фарове – които по желание са и адаптивни – изглежда особено модерна. Изразен Sharknose и ясна клиновидна форма В силуета на новото BMW Серия 1 веднага прави впечатление ясно изразения Sharknose, подчертаната клиновидна форма и тясната графика на прозорците, която завършва в интегрираната в задните колони извивка на Хофмайстер. Ясните и прецизни линии, както и подчертаните моделирани форми придават атлетично излъчване на новото BMW Серия 1. Задната част е доминирана от широката стойка в долната част и стесняващата се нагоре каросерия. Благодарение на създадените по този начин „рамене“ автомобилът изглежда стъпил много стабилно на пътя. Широките двойни задни светлини подсилват това впечатление и изглеждат много модерни благодарение на тясната си форма и редуцираната си визия. Предлаганите като опция Full LED варианти интерпретират по съвсем нов начин познатата L-образна визия чрез отделен тесен елемент с характерна извивка настрани. Ярко моделираните повърхности и характерните ауспухови накрайници с диаметър от 90 мм (100 мм, скосени надолу при BMW M135i xDrive) допълват спортното излъчване на задната част. За BMW Серия 1 се предлагат множество нови алуминиеви джанти с размер от 16 инча, като опция за пръв път се предлагат и джанти с размер 19 инча. Панорамен покрив и осветени декоративни лайстни Електрическият панорамен покрив, който за пръв път се предлага като опция за BMW Серия 1, пропуска повече светлина в интериора, в който увеличеното предлагане на място и подобреното усещане за простор са комбинирани с висококачествени материали и иновативни решения в детайлите. Например предлаганите за пръв път при BMW опционални декоративни лайстни със задно осветяване, които предлагат въодушевяващи светлинни ефекти с трите си различни дизайна и избора от 6 цвята. Групираните острови за управление, например на отоплението и климатизацията или на различните функции при шофиране осигуряват лесно управление, а функционалните поставки – допълнителен комфорт, например поставката пред селектора на трансмисията, която като опция може да бъде оборудван с възможност за безжично зареждане на смартфони. Достъпът до опционалната гама от Infotainment гама на BMW Operating System 7.0 – по желание и с управление с жестове - се извършва чрез комбинация от два дисплея, които при BMW Live Cockpit Professional са с диагонал от 10,25 инча. Като форма и оформление дизайнът на индикаторите при този вариант цитира оформената по нов начин бъбрековидна радиаторна решетка на BMW. Централният контролен дисплей с тъчфункция е ориентиран към водача в типичния за BMW стил и е разположен оптимално в зрителното поле на водача. С пълноцветния 9,2-инчов BMW Head-Up дисплей, който за пръв път се предлага като опция за BMW Серия 1, водачът може да получава информации, без да отклонява погледа си от пътя. Голям скок напред по отношение на предлагането на място Новото BMW Серия 1 предлага значително повече място от предшественика си, и то най-вече отзад. Качването е по-лесно, а пространството за коленете на пътниците отзад е увеличено с 33 мм. Мястото над главите отзад е увеличено със значителните 19 мм, когато автомобилът е оборудван с отварящия се навън панорамен подвижен покрив. Освен това пътниците отзад се наслаждават на увеличено с 13 мм пространство за лактите, като отпред то е увеличено дори с 42 мм. Вместимостта на багажника е увеличена с 20 до 380 литра, като при сгъната задна седалка се увеличава до 1 200 литра. Освен това минималната широчина на багажника е увеличена с 67 мм. За пръв път за BMW Серия 1 се предлага и електрическо задвижване на задния капак. Четири линии на оборудване и един върхов модел Освен като Модел Advantage като базов вариант новото BMW Серия 1 се предлага в три други линии на оборудване, които се различават в екстериора и интериора. Модел Luxury Line подчертава изисканото и комфортно излъчване с апликации по каросерията от матиран алуминий и кожена тапицерия Dakota. Модел Sport Line с черни акценти, графика на прозорците в BMW Individual High Gloss Shadowline, както и спортни седалки и Модел M Sport с акценти от матиран алуминий, предна броня със специално оформени въздухозаборници и гланцирано черна BMW M престилка на задната броня постепенно водят BMW Серия 1 към върховия модел BMW M135i xDrive. Той се разпознава по BMW бъбрековидната радиаторна решетка с Mesh дизайн и скосените ауспухови накрайници в Cerium Grey, както и BMW M задния спойлер в цвета на каросерията. Модерна BMW архитектура с предно задвижване с иновативна технология Третото поколение на BMW Серия 1 за пръв път е изградено на модерната архитектура на BMW с предно задвижване. Благодарение на това то комбинира динамика на управлението, която поставя стандартите в този сегмент със значително увеличено предлагане на място. Благодарение на събрания през изминалите години опит с моделите с предно задвижване на BMW Group и трансфера на технологии от BMW i към основната марка BMW след 5 години разработки новото BMW Серия 1 е едно истинско BMW със собствен характер. Както с предното задвижване, така и с интелигентното задвижване на четирите колела BMW xDrive то е значително по-пъргаво от предшественика си. Бързите и прецизни реакции се усещат директно и осигуряват оптимизирано изживяване при шофиране. Основен компонент за това е познатата от BMW i3s (среден разход на електроенергия: 14,6 – 14 кВтч/100 км, СО2 емисии (комбинирани): 0 г/км) технология ARB (actuator contiguous wheel slip limitation), която сега празнува премиерата си в един автомобил с двигател с вътрешно горене и която позволява значително по-фин и бърз контрол. При серийната технология ARB сензорът за приплъзване е разположен директно в блока за управление на двигателя вместо в управляващия блок на системата за контрол на стабилността DSC (Динамичен контрол на стабилността). Без дълги ходове на сигнала информациите се предават три пъти по-бързо, а доловимия от клиентите контрол се извършва дори 10 пъти по-бързо. В тясно взаимодействие със системата за контрол на стабилността DSC това ограничение на приплъзването значително редуцира недозавиването под влияние на мощността без стабилизиращи намеси, които иначе са типични за автомобилите с предно задвижване. Технологията ARB се подпомага и от серийния BMW Performance Control (инерционното разпределение на въртящия момент). Той повишава пъргавината на BMW Серия 1 още преди достигането на граничния режим чрез целенасочени спирачни намеси на вътрешните за завоя колела и осигурява неутрални реакции при завиване. Освен с много динамичното и настроено индивидуално към съответния двигател серийно окачване и М Спортното окачване със снижена с 10 мм каросерия по желания новото BMW Серия 1 може да бъде оборудвано и с Адаптивно М окачване VDC (Variable Damper Control). При него чрез превключвателя на контрола на шофирането водачът може да избира между две характеристики на амортисьорите - Comfort и Sport. Дори и при базовите двигатели новото BMW Серия 1 е оборудвано с многораменно окачване на задната ос. Два модела с интелигентното задвижване на четирите колела BMW xDrive Технологията ARB и BMW Performance Control се използва и при BMW 120d xDrive (среден разход на гориво: 4,7 – 4,5 л/100 км; СО2 емисии (комбинирани): 124 – 117 г/км) и BMW M135i xDrive, които серийно са оборудвани с интелигентното задвижване на четирите колела BMW xDrive. В допълнение към това BMW M135i xDrive се оборудва и с новоразработен механичен Torsen блокаж на предния диференциал, който придава на автомобила още по-спортен характер. Блокажът на диференциала е интегриран в серийната осемстепенна трансмисия Steptronic Sport и включва и режим за състезателен старт (Launch Control), който осигурява максимален въртящ момент от 450 Нм още на първа и втора предавка. Реагиращото още по-спонтанно М спортно кормилно управление на BMW M135i xDrive допълнително и осезаемо повишава пъргавината и поведението при завиване, М спортните спирачки предлагат висока издръжливост към натоварвания и високи резерви при всякакви ситуации. М спортното кормилно управление и М спортните спирачки се предлагат като опция и за другите модели на BMW Серия 1. Три дизелови и два бензинови двигателя при въвеждането на пазара На новото BMW Серия 1 ще се монтират три- и четирицилиндрови двигатели от най-новото поколение на семейството агрегати BMW EfficientDynamics, които благодарение на множеството подобрения в детайлите са още по-икономични, по-екологични и в някои случаи и по-мощни. При въвеждането на пазара ще се предлагат три дизелови и два бензинови двигателя с мощност от 85 кВт (116 к.с.) при BMW 116d (среден разход на гориво: 4,2 – 3,8 л/100 км; СО2 емисии (комбинирани): 110 – 100 г/км) до 225 кВт (306 к.с.) при BMW M135i xDrive. Неговият нов двигател е най-мощният четирицилиндров агрегат на BMW Group. BMW M135i xDrive ускорява от 0 до 100 км/ч за само 4,8 сек. (4,7 секунди с M Performance пакет, който ще е наличен от ноември 2019 г.), максималната скорост е 250 км/ч (ограничена). Въпреки тези впечатляващи динамични характеристики средният разход на гориво е 7,1 до 6,8 л/100 км при емисии на СО2 от 162 до 155 г/ км. Двигателите на BMW Серия 1 отговарят на строгите изисквания на нормата за вредни емисии Euro 6d-TEMP, BMW 116d дори отговаря на Euro 6d. Бензиновите двигатели са оборудвани с бензинов филтър за твърди частици, а дизеловите двигатели с дизелов филтър за твърди частици, NOx капацитивен катализатор и SCR система (Selective Catalytic Reduction). За пръв път три различни технологии на трансмисиите BMW 116d, BMW 118d и BMW 118i серийно се оборудват с модернизираната шестстепенна механична скоростна кутия. Новост е изключително модерната седемстепенна трансмисия Steptronic с два съединителя, която се предлага като опция за BMW 116d и за BMW 118i. При осемстепенната трансмисия Steptronic, която се предлага като опция за BMW 118d и е серийна при BMW 120d xDrive, както и при осемстепенната трансмисия Steptronic Sport на BMW M135i xDrive допълнително са оптимизирани комфортът на превключване и акустиката. Благодарение на интелигентната свързаност двете автоматични трансмисии могат да адаптират своята стратегия на превключване към воденето по маршрута и ситуацията на пътя. Асистиращи системи от моделите на BMW от по-висок клас Множество асистиращи системи на BMW Серия 1 са заимствани от по-високите класове модели на BMW и за пръв път навлизат в премиум компактния клас. За следене на пространството около автомобила, в зависимост от системата, се ползват изображения от камери, както и данни, събрани от радарни и ултразвукови сензори, за да предупредят водача за опасности респективно да намалят до минимум риска от инциденти чрез целенасочени намеси на спирачките и кормилното управление. В Европа серийното оборудване включва предупреждение за опасност от сблъсък и за пешеходци със спирачна функция при градски условия, която съобщава и за велосипедисти, и предупреждението за напускане на лентата с активно връщане в лентата, което може да бъде ползвано при скорости между 70 и 210 км/ч. Като опция се предлагат активният контрол на скоростта (при автомобилите с автоматична трансмисия с функция Stop & Go), който може да бъде ползван до 160 км/ч, както и Асистента за шофиране, който включва предупреждение при смяна на лентата, предупреждение за удар в задната част и предупреждение за напречен трафик. Асистент за паркиране с иновативен асистент за движение на заден ход При паркиране BMW Серия 1 помага с опционалния Park Distance Control (PDC), камерата за обратно виждане или асистента за паркиране, който позволява автоматизирано паркиране в паркоместа, разположени успоредно или перпендикулярно на пътното платно, както и автоматизирано изкарване от паркоместа, разположени успоредно на пътното платно. Премиера в премиум компактния клас празнува иновативният асистент за движение на заден ход, който запаметява движенията на волана по отсечката, измината със скорост до 36 км/ч на преден ход и след това води автомобила на заден ход по абсолютната линия на разстояние до 50 метра и при скорост до 9 км/ч. Смартфонът като ключ на автомобила С BMW Digital Key и BMW Intelligent Personal Assistant по желание в премиум компактния клас на BMW навлизат и две нови интелигентни функции, познати от автомобилите на BMW от по-високи клас. Опционалният BMW Digital Key дава възможност за отключване и заключване на автомобила със смартфона чрез Near Field Communication (NFC), което може да направи излишен конвенционалния ключ на автомобила. За отключване на автомобила смартфонът просто се поставя до дръжката на вратата – дори и батерията на телефона да е изтощена. Двигателят може да бъде стартиран, когато смартфонът е поставен в поставката за смартфони или в поставката за безжично зареждане. Водачът може да сподели дигиталния ключ с до 5 човека или алтернативно да ползва BMW Key Card със същата функционалност. BMW Digital Key се предлага за NFC-съвместимите върхови модели на Samsung Galaxy с операционна система Android 8.0 или по-висока. Управление чрез iDrive контролер, докосване, глас и жестове При новото BMW Серия 1 различните опции за управление могат да бъдат комбинирани една с друга според ситуацията и предпочитанията. Освен класическите бутони на средната конзола или волана основни елементи за управление са iDrive контролерът – от BMW Live Cockpit Plus с тъч-повърхност – и серийният 8,8-инчов контролен дисплей с тъчфункция. Освен това BMW Live Cockpit Plus включва и навигационна система и интелигентно гласово управление с онлайн-обработка на гласа. На базата на BMW Operating System 7.0 освен дигитална система за индикации и управление BMW Live Cockpit Professional с два 10,25-инчови предлага и максимално ниво на свързаност и възможности за индивидуализация дисплея. Той включва и самообучаваща се навигационна система и мултимедийна система с твърд диск, като опция е възможно и управление с жестове.

