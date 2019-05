Тенис Рускиня изхвърли Вожняцки от "Ролан Гарос" 27 май 2019 | 14:47 - Обновена 0



Бившата №1 в света Каролин Вожняцки отпадна още в първия кръг на “Ролан Гарос”. Поставената под №13 в схемата датчанка загуби в три сета от рускинята Вероника Кудерметова, въпреки че взе на нула първата част. 22-годишната рускиня, заемаща 68-о място в световната ранглиста, спечели с 0:6, 6:3, 6:3. Another day, another upset!



Veronika Kudermetova fights back to topple Wozniacki 0-6 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/zvqNgUn5YJ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019 След като загуби първите 7 гейма в двубоя, Кудерметова поведе с 4:1 във втория сет, Вожняцки се пребори за 3:4, но следващите два гейма отново бяха спечелени от рускинята и частта приключи. В решаващия трети сет рускинята поведе с 3:0, датчанката взе следващите два гейма, но в шестия отново допусна пробив и това помогна на Кудерметова да се поздрави с победата.



