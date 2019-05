Тенис Кики Бертенс с лесна победа, Гьоргес отпадна 27 май 2019 | 13:58 - Обновена 0



Изненадата на деня дотук при дамите поднесе естонката Кая Канепи, която срази със 7:5, 6:1 поставената под №18 германка Юлия Гьоргес.

Great 6-2 6-4 win for 16 year old Frenchy Diane Parry over Vera Lapko. Watched bits and she has really crafty topspin with a nice single-hander and some variety. A bit more power needed, but that's a great result. — Tumaini Carayol (@tumcarayol) May 27, 2019 №26 в схемата Йохана Конта (Великобритания) пък не даде сет на квалификантката от Германия Антония Лотнер - 6:4, 6:4. Участващата с “уайлд кард” американка Лорън Дейвис се справи със сестрата на Каролина Плишкова - Кристина (6:2, 6:4), а 16-годишната французойка Диан Пари, участваща с “уайлд кард”, елиминира с 6:2, 6:4 Вера Лапко (Беларус).



При мъжете №21 в схемата Алекс де Мино (Австралия) се наложи с 6:1, 6:4, 6:4 над американеца Брадли Клан, испанецът Пабло Кареньо Буста победи португалеца Жоао Соуса с 6:3, 6:1, 6:2, а аржентинецът Хуан Лондеро отстрани №15 в схемата Николоз Басилашвили (Грузия) с 6:4, 6:1, 6:3.



