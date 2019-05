Тенис Григор: Надявам се, че ще играя още 10 години и най-доброто предстои 27 май 2019 | 13:49 - Обновена 0



"Не е лесно. Всеки ден се събуждам и се чудя дали днес рамото ще ме боли или няма да ме боли", заяви Григор пред Sportal.bg. - Такива мачове в момента са по-важни от психологическа гледна точка, не толкова от физическа. Мога да контролирам до известна степен рамото, дали ще взема обезболяващи и ще играя на тях. Всеки ден е много различен. Понякога сме планирали някои тренировки и не успяваме да ги направим, защото рамото не позволява."



"Никога не съм минавал през такъв период. Преди не съм мислил за контузии. Трябваше да отказвам турнири заради рамото. Това са неща, които не съм мислел, че ще ми се случат на мен. Но стават контузии във всички спортове. За съжаление, започнах добре, и ако бях минал този мач в Австралия (срещата с Франсис Тиафоу на осминафиналите), можех да започна една по-различна година", коментира още Димитров.



Grigor Dimitrov survives a near-collapse to defeat Janko Tipsarevic 6-3, 6-0, 3-6, 6-7, 6-4 in the first round at #RG19. https://t.co/rkW13eVKiB pic.twitter.com/gaUzrrsYj8 — TENNIS.com (@Tennis) May 26, 2019

Той разкри, че след първия турнир от Големия шлем за годината е имал дълга почивка, тъй като травмата в рамото не му е позволявала дори да тренира: "След Австралия четири седмици почти нищо не можех да правя заради рамото. Толкова пътувам като цяло. От седмица на седмица в различен хотел. Прекарах доста време в Монте Карло, което много ми хареса. Това бяха едни от най-хубавите ми седмици, починах си. Нямах никаква програма, пиех кафе, разхождах се. Въобще не мислих за тенис. Според мен е важно понякога да се откъснеш максимално не само от тениса, но от хора, телефони, медии."



Григор говори и за това, което е преживял досега в тениса. "При всеки важен момент в кариерата ми, винаги си казвам: "От това ще стане страхотна глава в книгата ми един ден". Винаги гледам да извадя позитивното от тези моменти, не гледам негативната страна. Защото толкова много неща се случват зад кулисите. Повечето хора виждат само нещата, когато сме на корта. Благодарен съм за всичко, през което съм преминал. Предстоят ми още много неща, толкова много към какво да гледам напред. Надявам се, че ще играя още 10 години и най-доброто предстои", сподели тенисистът.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

