Квитова се отказа от "Ролан Гарос"

An arm injury forces @Petra_Kvitova to withdraw from @rolandgarros ---> https://t.co/n8i7Om4fFb pic.twitter.com/8BMXTnAEs0 — WTA (@WTA) May 27, 2019 "Още на първите тренировки в Париж, започнах да усещам болка, но вчера беше много по-зле. Консултирах се с лекари и те казаха, че не трябва да играя, допълни чехкинята. - Не трябва да пипам ракета две-три седмици. Надявам се да успея да се възстановя за "Уимбълдън".



Always positive, @Petra_Kvitova #RG19 pic.twitter.com/v5Y7RhmApP — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019

ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж "От няколко седмици имам болки в ръката. Снощи направихме снимка и се оказа, че има разкъсване, което може да се влоши, ако играя", сподели Квитова."Още на първите тренировки в Париж, започнах да усещам болка, но вчера беше много по-зле. Консултирах се с лекари и те казаха, че не трябва да играя, допълни чехкинята. - Не трябва да пипам ракета две-три седмици. Надявам се да успея да се възстановя за "Уимбълдън". Поставената под номер 6 Петра Квитова се отказа от участие на "Ролан Гарос". Тя трябваше да изиграе първия си мач днес срещу Сорана Кърстя. Чехкинята бе заменена в основната схема от "щастливата губеща" Кая Юван от Словения.

