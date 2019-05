Бокс Уайлдър няма да гледа Джошуа – Руис до ринга 27 май 2019 | 12:30 0



копирано

Дионтей Уайлдър няма да бъде сред зрителите до ринга на мача за световните титли в тежка категория между Антъни Джошуа и Анди Руиз – младши. Сблъсъкът е тази събота в „Медисън Скуеър Гардън“ Очакваше се мексиканската звезда да бъде на първия ред и евентуално да подгрее дългоочаквания сблъсък срещу британеца. Новината за отсъствието на Уайлдър беше потвърдена и от Еди Хърн. It took @anthonyfjoshua 7 ROUNDS to do what @BronzeBomber did tonight IN ONE ROUND BOOOOOOOOOOOOMMMBBBB ZZZQQUUUAAADDD #WilderBreazeale #WilderJoshua — ZombieJose (@thezombiejose) May 19, 2019 „Мисля, че Дионтей ще пропусне тази среща, защото знае, че няма да се бие с Джошуа. Или просто не иска да се бие с Джошуа. Ако дойде, върху него ще бъде оказан сериозен натиск. Ние ще го притиснем, журналистите, феновете, всички. Той е наясно, че ще се бие с Ортис затова няма смисъл да идва за мача с Джошуа. Ние искаме да направим обединителен бой. Но май това е невъзможно.“ „Мисля, че Дионтей ще пропусне тази среща, защото знае, че няма да се бие с Джошуа. Или просто не иска да се бие с Джошуа. Ако дойде, върху него ще бъде оказан сериозен натиск. Ние ще го притиснем, журналистите, феновете, всички. Той е наясно, че ще се бие с Ортис затова няма смисъл да идва за мача с Джошуа. Ние искаме да направим обединителен бой. Но май това е невъзможно.“ 0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 3538 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2