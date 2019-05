Бокс Уайлдър се закани на Дилиън Уайт 27 май 2019 | 12:29 0



Шампионът на Световния боксов съвет в тежка категория Дионтей Уайлдър се закани на британската звезда Дилиън Уайт. This is pretty accurate how the @wbcboxing mandatory went down last week end what a joke he should never had been in there with @bronzebomber he was scared out of us boots #BUMBSQUAD #NUMBERONEBABY pic.twitter.com/BhT5wc8k3o — Dillian Whyte (@DillianWhyte) May 23, 2019 „Мачът с Уайт ще се състои, ако той продължи да побеждава. Но той ще повтори съдбата на Доминик Бризийл. Трябва много да внимава със своите желания, защото те могат да се сбъднат.“ В последния си мач Уайлдър направи най-впечатляващата защита на своята титла. Той нокаутира още в първия рунд американския здравеняк Доминик Бризийл.

