ММА ММА боец преби жена си и отвлече детето си 27 май 2019 | 12:08 - Обновена 0



копирано

Бразилската ММА звезда Алекс Оливейра беше обявен за издирване след постъпил сигнал за побой и отвличане от бившата му жена. Police expecting to speak to Alex Oliveira, lawyer Monday regarding alleged assault https://t.co/mhxDRKGAPJ — MMA Junkie (@MMAjunkie) May 27, 2019 Според нея боецът я е посетил в нетрезво състояние, хванал я за косата и я е ударил няколко пъти, преди да вземе 5-месечния им син.

31-годишният Оливейра ще бъде обвинен и за влизане с взлом, тъй като счупил прозореца на къщата на бившата си, преди да вземе детето и да отпраши с мотора си в неизвестна посока. Инцидентът е втори за Каубоя в последните 24 часа, като името му се споменава и в инцидент с охранител в нощен клуб, когото ММА боецът е заплашвал със саморазправа. boec.bg Camp denies reports UFC's Alex Oliveira being sought after alleged assault of ex-wife https://t.co/gSgXJAh4AF — MMA Junkie (@MMAjunkie) May 27, 2019 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 492

1